Pogba convocato per Lazio-Juve? Cresce l’ottimismo alla Continassa per il francese: il piano di Allegri verso lo Sporting

Come riporta La Gazzetta dello Sport cresce l’ottimismo per vedere Paul Pogba nella lista dei convocati della Juve per la gara di Roma con la Lazio. Il francese anche ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è atteso oggi dal test definitivo: può andare in panchina.

La trasferta di Roma potrebbe essere il prodromo a un impiego più sostanziale giovedì prossimo nell’andata del quarto di finale contro lo Sporting.

The post Pogba convocato per Lazio-Juve? Cresce l’ottimismo: il piano di Allegri verso lo Sporting appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG