Calciomercato Juve, rivelazione choc: «L’Inter lo ha già preso». Così il giornalista sul giocatore a parametro zero

Ospite sul canale Twitch di calciomercato.it, il giornalista Fabio Santini ha condiviso una rivelazione intrigante riguardo alla potenziale acquisizione di Piotr Zielinski da parte dell’Inter, proveniente dal Napoli a parametro zero la prossima stagione. Il giocatore piace molto anche alla Juventus.

ZIELINSKI INTER- «Posso dire che Zielinski l’Inter lo ha già preso. Il calciatore ha detto no a una mega offerta dall’Arabia Saudita e ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento di contratto e ha detto sì all’Inter. Il contratto sarà di 2 anni più 2: i primi due anni a 3 milioni e mezzo più bonus, gli altri due da definire. Giocatore in dirittura d’arrivo ad Appiano Gentile»

JUVENTUS – «Juve-Zielinski? Molto difficile, sta lavorando tantissimo e sta cercando due profili importantissimi per il centrocampo, uno di questi è Koopmeiners. Punta a fare 30-35 milioni dalle cessioni di Iling e Yildiz, altri 10 e arriva a Koopmeiners. Va anche su Berardi, non ha mai lasciato cadere la pista. Poi vorrebbe far cedere Soulé al Newcastle o al Crystal Palace, offerta tra i 20/25 milioni».

The post Calciomercato Juve, rivelazione choc: «L’Inter lo ha già preso» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG