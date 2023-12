Calciomercato Juve, scatto Milan: rossoneri in pole per l’obiettivo a centrocampo. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Come riportato da Gianluigi Longari, il Milan sarebbe in pole per Ouedraogo, talento dello Schalke 04 accostato anche alla Juventus.

Sul centrocampista ci sono anche i bianconeri e l’Inter, ma il club rossonero sembrerebbe intenzionato a pagare la clausola da 12 milioni di euro già a gennaio. L’affare sarebbe ben indirizzato.

