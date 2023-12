Pessina: «Contro la Juve senza paura. Futuro Colpani? Vi svelo la sua volontà». Intervista al capitano del Monza

Nel giorno di Monza–Juve, Matteo Pessina ha parlato così a Tuttosport.

LOCATELLI – «Quante volte l’ho sentito questa settimana Neanche una, l’ho sentito dopo l’infortunio alla costola: però mi aveva detto che stava fuori 25 giorni e invece con l’Inter è entrato, c’è qualcosa che non quadra in questa guarigione miracolosa».

COME SI BATTE LA JUVE – «Bisogna mettere in campo tutto quello che mettiamo in ogni partita, senza avere l’angoscia o la paura di affrontare una grande squadra. In pratica, dobbiamo giocare da Monza».

COLPANI – «Fa sempre piacere per noi giocatori ricevere attenzioni, però Andrea è molto riconoscente. E non credo che ora abbia intenzione di lasciare Monzello».

