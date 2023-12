Pimenta consiglia la Juve: «Khephren Thuram ricorda Pogba». Le dichiarazioni dell’agente del calciatore

Rafaela Pimenta, nota procuratrice sportiva, a Calciomercato.it ha parlato anche di Khephren Thuram, obiettivo di mercato della Juve.

PIMENTA – «Se ricorda Pogba Per la forza, visione di gioco, e tempi sì, concordo. E anche dal punto di vista fisico sicuramente ci sono dei tratti comuni. Ha la serenità che ci vuole in quella posizione: e parliamo di una caratteristica che ti rende diverso dagli altri. Se potrà giocare in Italia Avete già avuto un Thuram, uno ora gioca con l’Inter e ne volete un altro ancora (scherza, ndr)? Parliamo davvero di una bellissima famiglia, con un papà, Lilian, molto speciale: è una persona profonda e intelligente».

