Lloyd Kelly resta un obiettivo del Milan. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno abbandonato l’idea di prelevarlo a gennaio viste le resistenze del Bournemouth che non vuole cederlo in inverno nonostante l’imminente scadenza contrattuale (giugno 2024).

Furlani e Moncada dunque hanno cominciato a lavorare col ragazzo per bloccarlo a parametro zero per la prossima estate: da battere c’è la concorrenza del calciomercato Juve che si era mossa per prima e nonostante un successivo rallentamento non ha mai abbandonato la pista.

