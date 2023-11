Elkann cambia la Juve: pronti altri 50 milioni e un colpo a gennaio. Ma c’è una nuova filosofia per far tornare il club al vertice

Come spiega La Gazzetta dello Sport se i primi 80 milioni sono già stati versati, la seconda tranche, che sarà di 48, arriverà entro fine anno. In totale, quasi 130 milioni di liquidità che entrano nelle casse della Juventus, per mettere in sicurezza il club e progettare un futuro che sia all’altezza del passato glorioso. Chi pensava che il cambio ai vertici della società bianconera e l’addio di Andrea Agnelli fosse il preludio a un graduale distacco della famiglia nei confronti del club si sbagliava: John Elkann ha voluto rinsaldare il legame col club bianconero.

Sotto l’egida del numero uno di Exor sta prendendo corpo una nuova Signora, che oltre a voler chiude- re i conti con il passato, archiviando tutte le pendenze giudiziarie e muovendosi in maniera diversa sul mercato, vuole costruire una squadra competitiva e vincente, ma anche solida dal punto di vista economico e sostenibile. A gennaio servirà comunque un investimento a centrocampo se si vuole puntare allo scudetto: ecco perché l’aumento di capitale, sebbene non abbia come prima finalità quella di consentire i nuovi acquisti, è un segnale importante che garantisce più margine di manovra a un club reduce da un mercato estivo quasi inesistente.

Se per gennaio si guarda all’usato sicuro (Hojbjerg del Tottenham e De Paul dell’Atletico in pole, ma occhio a Samardzic dell’Udinese e a possibili sorprese), per giugno si pensa ai parametri zero (Zielinski) e ai giovani italiani. Profili comunque in linea con i nuovi parametri del club (addio spese folli) alla ricerca di un mix di giovani ed esperti con stipendi alla portata che possano aiutare il club a tornare in alto. Nel frattempo il club ha chiuso i conti con Calciopoli, rinunciando al ricorso al Consiglio di Stato per il risarcimento danni per l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter: un altro passo nel futuro e una presa di distanza dal passato.

