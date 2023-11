Mamma Rabiot: «Mia l’idea del rinnovo di un anno, la Juve all’inizio non voleva. Nuovo accordo? È troppo presto…». Le parole di Veronique

Veronique Rabiot, madre e agente dello juventino Adrien, ha rilasciato un’intervista a Sportweek (in uscita domani nella sua versione integrale) in cui ha parlato del futuro del figlio e non solo.

NUOVO PROLUNGAMENTO – «Il rinnovo con la Juventus? È troppo presto per parlarne. Al momento giusto soppeseremo ogni cosa e alla fine deciderà come sempre Adrien».

ULTIMO RINNOVO ANNUALE – «È stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento (circa 8 milioni di euro netti, ndr). È un rinnovo innovativo».

ARRIVO DI RABIOT ALLA JUVE – «La Juventus lo considerava la prima scelta, ci inseguiva da anni, letteralmente: gli emissari bianconeri me li ritrovavo dove meno me l’aspettassi, fuori dagli stadi, in tribuna. Allegri lo voleva davvero e con Federico Cherubini c’è un rapporto molto cordiale e professionale».

DIFFICOLTA’ CON SARRI – «Adrien all’inizio non giocava e a gennaio valutammo l’idea di andarcene. Poi le cose migliorarono, anche con l’arrivo di Pirlo che lo ha aiutato a progredire, e infine con il ritorno di Allegri per cui in fondo eravamo venuti a Torino».

MANCATO TRASFERIMENTO ALLO UNITED – «Questione di soldi? Tutto falso. Lo United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di sol- di nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa».

