Calciomercato Juve, prima offerta dei bianconeri per quello che in patria chiamano “nuovo De Bruyne”: tutti i dettagli

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il calciomercato Juve si sta muovendo in anticipo sulla concorrenza per portare a Torino Vasilije Adzic, che in Montenegro chiamano “nuovo De Bruyne”.

Prima offerta al Podgorica che si aggirerebbe tra i 2,5 e i 3 milioni di euro per il 17enne talento montenegrino. L’idea sarebbe quella di portare il giocatore a Torino a giugno. Un profilo alto e importante, che però dovrebbe partire dalla Juventus Nex tGen.

