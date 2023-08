Calciomercato Juve, Soulé e Kaio Jorge in prestito nella stessa squadra: accordo vicino per la cessione dei due giovani bianconeri

Il Frosinone è vicino alla chiusura con il calciomercato Juve per Matias Soulé e Kaio Jorge. L’accordo per il prestito dei due sudamericani dovrebbe essere raggiunto tra sabato e domenica.

Il direttore del Frosinone Guido Angelozzi aveva qualche settimana fa all’amichevole in famiglia giocata dalla Juventus contro la formazione Next Gen, dove il brasiliano si era messo in mostra con una tripletta. Mentre per l’argentino è stata superata la concorrenza di Salernitana e Fortuna Sittard. La trattativa è vicina alla chiusura, le prossime 48 ore saranno decisive.

