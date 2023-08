Rovella: «Lazio top club, per me un passo in avanti. Perché Allegri mi ha lasciato andare? Dico questo». Le parole dell’ex Juventus

Nicolò Rovella, ex centrocampista della Juventus ora alla Lazio, si è presentato così in conferenza stampa.

SCELTA LAZIO – Per me venire qui è un passo avanti per la mia carriera, la Lazio è un top club, ho voluto fortemente venire qui, è un’occasione unica. Sono felice. Oltre a essere una grande opportunità, l’anno scorso ho fatto un buon campionato a Monza. Serviva uno step successivo, era importante venire in una squadra importante come la Lazio per giocarmi le mie carte, voglio far bene qui e rimanerci il più possibile

LASCIATO ANDARE DA ALLEGRI – Preferirei parlare più della Lazio che della Juve in questo momento.

