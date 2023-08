Cascarino: «Tante francesi, ambientarmi alla Juventus Women sarà facile. Darò tutto per la maglia». Le parole del nuovo acquisto

Estelle Cascarino, nuovo acquisto della Juventus Women, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatrice bianconera a Juventus TV.

Eccole: «Sono molto contenta di essere qui. Per me è un onore essere parte di un club così importante. Sono onorata e non vedo l’ora di iniziare a vestire questi colori. Le compagne francesi? Penso che ovviamente sarà più semplice perché parliamo la stessa lingua. Quindi, sarà più facile per me inserirmi. Pauline è già qui da qualche anno. Credo che mi aiuterà a inserirmi velocemente nel gruppo. Il mio obiettivo è di vincere il maggior numero di trofei possibili, di aiutare la squadra a crescere e di dare il massimo per questo club e per questa maglia».

The post Cascarino: «Tante francesi, ambientarmi alla Juventus Women sarà facile. Darò tutto per la maglia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG