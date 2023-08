Mourinho onesto su Dybala: «È alla Roma solo perché gli altri avevano dubbi sulle sue condizioni». Le parole dello Special One

Nella conferenza stampa odierna José Mourinho è tornato a parlare dell’ingaggio di Paulo Dybala da parte della Roma dopo il mancato rinnovo con la Juve.

Le sue parole: «Lo scorso anno abbiamo preso Dybala perché in tanti avevano dubbi sulle sue condizioni fisiche. Se noi andiamo da un club per comprare un giocatore che ha fatto una grandissima stagione, non possiamo».

