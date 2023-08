Caso Rubiales, il presidente della RFEF non si dimette ma viene sospeso dal Governo. Gli ultimi sviluppi dopo la vicenda del bacio

Victor Franco, Presidente del Consejo Superior de Deportes, ha confermato la sospensione del presidente della RFEF Luis Rubiales dopo il caso del bacio che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Quest’ultimo ha deciso di non dimettersi dal proprio incarico.

LE PAROLE – «Il signor Rubiales non è stato all’altezza del compito. Non è stato all’altezza di ciò che i giocatori si aspettavano, né di ciò che il Governo si aspettava, né di ciò che, soprattutto, la società spagnola si aspettava. Non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Le sue spiegazioni non sono sufficienti, né è sufficiente che non vengano presi ulteriori provvedimenti. Il Governo spagnolo non rimarrà impassibile di fronte a quanto accaduto oggi. Il Governo avvia oggi le procedure affinché il signor Rubiales fornisca spiegazioni al TAD. Sospenderemo Rubiales dalle sue funzioni».

