Juve Bologna: maxi ballottaggio a centrocampo. Possibile mossa a sorpresa di Allegri in mediana nel match di domenica

Secondo Sky Sport in casa Juventus tiene banco un importante ballottaggio a centrocampo verso Juve-Bologna.

Coinvolti non solo Miretti e Fagioli ma anche Weston McKennie che Allegri starebbe pensando di far partire dall’inizio. Intoccabili invece in questo momento Rabiot e Locatelli.

The post Juve-Bologna: maxi ballottaggio a centrocampo. Possibile mossa a sorpresa di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG