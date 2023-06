Calciomercato Juve, svelati i nomi di Giuntoli per il dopo Vlahovic… Profili nuovi! Ecco a chi si pensa per sostituire il serbo

Come riporta La Gazzetta dello Sport in casa calciomercato Juve già si sta lavorando al dopo Dusan Vlahovic. Calvo e i suoi collaboratori, a partire da Giovanni Manna, si stanno muovendo sottotraccia in attesa dell’insediamento di Cristiano Giuntoli.

In pole c’è Gianluca Scamacca che vuole tornare in Italia e potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto. Alla Continassa è molto apprezzato anche Hojlund ma difficilmente lascerà l’Atalanta in estate se non per un’offerta irrinunciabile dalla Premier. Discorso analogo per Elye Wahi, coetaneao di Hojlund e in doppia cifra per il secondo anno di fila col Montpellier. In lista c’è anche Santiago Gimenez del Feyenoord, conteso con la Lazio. Morata e Lukaku, offerti da Atletico e Chelsea, sono profili completamente diversi.

