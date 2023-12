Calciomercato Juve: tra 7 mesi Lukaku di nuovo al Chelsea Le parole di Tiago Pinto sul futuro dell’attaccante belga

Nel pre partita di Servette-Roma il General manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato così del futuro di Romeu Lukaku, a lungo corteggiato dal calciomercato Juve.

Le dichiarazioni a Sky: «Ritorno al Chelsea tra 7 mesi? Lo abbiamo già corteggiato, altrimenti non sarebbe qua (ride, ndr). Presto per parlare di questo, godiamoci Lukaku fino alla fine, cercate di non fare come avete fatto con Dybala che chiedevate sempre della clausola, voi rompete bene le scatole (ride, ndr)».

