Calciomercato Juve: tutti i giocatori che in estate potrebbero tornare dal prestito. L’elenco completo

Il calciomercato Juve ha ben 11 giocatori, potenzialmente da Prima Squadra, in prestito in giro per l’Italia e per l’Europa. Alcuni rientreranno sicuramente alla Continassa, altri potrebbero essere riscattati dai rispettivi club. Ecco l’elenco completo

Kulusevski, Tottenham

McKennie, Leeds

Zakaria, Chelsea

Arthur, Liverpool

Rovella, Monza

Pellegrini, Lazio

Cambiaso, Bologna

De Winter, Empoli

Pjaca, Empoli

Aké, Digione

Ranocchia, Monza

Gori, Perugia

