Rabiot Juve, aveva ragione Allegri: lui non ci credeva ma la profezia di Max si è avverata. Il francese è realmente uno da doppia cifra

Alla fine aveva ragione Massimiliano Allegri, solo che quei 10 gol Adrien Rabiot gli ha raggiunti a scoppio ritardato. Agli albori del suo ritorno in bianconero Max aveva previsto che il francese avesse quei numeri nelle gambe e lo aveva detto anche pubblicamente.

Dopo una stagione di digiuno totale, zero centri a referto, lui stesso si era convinto di essere un centrocampista di interdizione. Quest’anno qualcosa è scattato e, come per magia, ecco la doppia cifra. In realtà dietro c’è tanto lavoro, sia di Allegri sia di Rabiot.

The post Rabiot-Juve, aveva ragione Allegri: lui non ci credeva ma la profezia di Max si è avverata appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG