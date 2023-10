Calciomercato Juve, il club bianconero avrebbe già scelto cosa fare in vista di gennaio: il punto su De Paul e Samardzic

Tutto su Rodrigo De Paul. Secondo Tuttosport, per gennaio è proprio l’argentino l’obiettivo numero uno del calciomercato Juve, senza però trascurare quel Samardzic che, ad oggi, è più probabile possa arrivare a fine stagione, quando si conoscerà anche il futuro dell’Udinese.

Ma perchè tornare su un vecchio pallino come il giocatore dell’Atletico? Per due semplici motivi: esperienza e qualità. La prima, a 29 anni e con un Mondiale vinto, sicuramente non gli manca, così come la seconda che unità alla grande duttilità lo renderebbe il tassello perfetto per un centrocampo privo di gente come Pogba e Fagioli.

