Calciomercato Juve, UFFICIALE il rinnovo che guasta i piani di Giuntoli. Era uno dei giocatori su cui i bianconeri avevano messo gli occhi

รˆ ufficiale il prolungamento del 19enne centrocampista Habib Diarra con lo Strasburgo fino al 2028.

๐‡๐š๐›๐ข๐› ๐ƒ๐ข๐š๐ซ๐ซ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ ๐ž ๐ž๐ง ๐๐ฅ๐ž๐ฎ&๐๐ฅ๐š๐ง๐œ ! Pur produit de la Racing Mutest Acadรฉmie, Habib Diarra (19 ans) a prolongรฉ son contrat jusqu’en juin 2028 ! โ€” Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 23, 2023

ยซSono molto felice di poter continuare la mia carriera qui. L’avventura continua, con un obiettivo: dare il meglio di me stesso e continuare a migliorare con questa magliaยป, ha dichiarato il giocatore, nazionale francese Under 21, da tempo nel mirino del calciomercato Juve e di Giuntoli come investimento di prospettiva.

