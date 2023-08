Calciomercato Juve: un club di Serie A ha messo gli occhi su Yildiz e Hasa, gioielli del settore giovanile bianconero

Kenan Yildiz e Luis Hasa, gioielli del settore giovanile della Juventus, sarebbero finiti nel mirino della Salernitana, società che ha molti discorsi aperti col club bianconero.

Il club granata li vorrebbe in prestito, lo riporta salernitananews.it. La Juve potrebbe essere tentata da questa soluzione, mandandoli in prestito in Serie A e facendo saltare loro lo step della Next Gen.

