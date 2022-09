Calciomercato Juve, un difensore bianconero si avvia alla cessione: le ultime sulle mosse del club

Daniele Rugani e la Juve sono più lontani. Come previsto, il difensore sta trovando pochissimo spazio anche in questa stagione e difficilmente il difensore rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, le percentuali di una sua permanenza sono al ribasso, intorno al 15%.

L’articolo Calciomercato Juve, un difensore va verso la cessione proviene da Calcio News 24.

