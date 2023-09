Calciomercato Juve: un osservato speciale nell’Atalanta. Giuntoli pronto a tutto per prenderlo. Ma la Dea spara altissimo: 40 milioni

Come riferisce La Stampa Teun Koopmeiners era e resta il grande obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli. L’olandese sarà il pericolo numero uno per una Juventus che vuole uscire indenne dalla partita di Bergamo con l’Atalanta.

Il nuovo direttore sportivo bianconero l’ha seguito a lungo e farebbe di tutto per portarlo a Torino, anche per la necessità di rinforzare la mediana dopo l’inghippo Pogba. L’Atalanta da parte sua ha alzato le barricate in estate e continua a chiedere 40 milioni di euro. Intanto alla Continassa stanno preparando una gabbia per domenica, a Rabiot il compito di limitarlo il più possibile.

