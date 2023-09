Berardi Juve a gennaio si può: ecco l’incastro per farlo per arrivare. E Yildiz… Le ultime sul possibile colpo dal Sassuolo

Tuttosport questa mattina spiega come il mancato arrivo di Domenico Berardi dal Sassuolo alla Juventus a gennaio sia stato dettato da motivi economici, ma l’ad neroverde Carnevali ha lasciato la porta aperta per gennaio.

Tre mesi sono lunghi. La Juve potrebbe anche scoprire di non aver più bisogno di Berardi perché nel frattempo esploderà Yildiz. Oppure potrebbe trovarsi con 30 milioni di risparmio per i prossimi tre anni a causa di una squalifica per doping di Pogba ed essere in una situazione di classifica tale da vedere già vicini gli introiti della prossima Champions: e a quel punto decidere di investire anche su un prossimo trentenne come Berardi per mettere il turbo nella seconda parte di stagione. E sono solo due dei tanti scenari possibili.

