Gabriele Gravina, presidente della Federazione, ha parlato del tema riforme nel calcio italiano: ecco che cosa ha detto

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha parlato così dopo l’ultimo consiglio federale. Le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA.

LE PAROLE – «Troppo spesso ho sentito parlare di riforme, troppo spesso viene attribuita al presidente federale la mancata attuazione del progetto di riforme Nulla di più falso. Come sapete c’è una libera autonomia e responsabilità in capo alle componenti. C’è una norma statutaria che parla di intesa tra le parti. Calcio italiano? I pilastri devono essere tre: solvibilità, stabilità, possibile solo se hai costi sotto controllo, per poi arrivare alla sostenibilità. Abbiamo diviso in due fasi questo incontro. La prima fase riguarda le licenze nazionali, di competenza del consiglio federale. Abbiamo anticipato al 10 giugno il termine ultimo per poter definire conclusa ogni operazione di verifica d’ammissione ai campionati».

