Calciomercato Juve: una squadra si chiama fuori dalla corsa a Vlahovic. Decisione presa, per il serbo diminuiscono le pretendenti

Dopo aver chiuso l’affare Hojlund con l’Atalanta, il Manchester United si sfila inevitabilmente dalla corsa a Dusan Vlahovic che ora ha una pretendente in meno.

Non una buona notizia per il calciomercato Juve che vorrebbe cedere il serbo per dare l’assalto definitivo a Romelu Lukaku. Per ora non sono pervenute per l’ex Fiorentina comunque seguito da diversi top team europei.

