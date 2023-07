Vaciago: «La Juve pesa poco a livello politico. Intanto Lotito piazza uomini al potere e fabbrica leggi…». L’opinione del giornalista

Guido Vaciago commenta così l’epilogo della querelle Juve-Uefa su Tuttosport.

Le sue parole: «Perché la Juventus si è vista costretta a scendere a patti invece di combattere per quella che, continua a sostenere, essere stata una condotta legale? Perché pesa poco a livello politico, perché le istituzioni l’hanno vista – soprattutto dopo la questione Superlega – quasi come una pericolosa controparte, per quanto indispensabile ad alimentare il sistema (esempio stupido: nella candidatura all’Europeo 2032 l’unico stadio a norma è quello di proprietà della Juventus). (…)E nel frattempo, in queste settimane, assistiamo – quasi ammirati da un simile talento – al debordante esercizio di potere Claudio Lotito che continua a piazzare suoi uomini nei gangli del potere sportivo, che prova a fabbricare una legge dello Stato da cui può trarre vantaggio (salvo poi vederla bocciate dal viceministro dell’Economia), che instancabile porta avanti il suo lavoro di lobbying e pressione sulla e dentro la Figc».

