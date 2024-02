Calciomercato Juve, Weah via in estate? L’americano potrebbe cambiare già aria: individuato il suo sostituto

Secondo quanto scrive Tuttosport, in estate quello di Timothy Weah potrebbe essere uno dei nomi in uscita per il calciomercato Juve. L’americano non ha mai convinto e senza una sterzata nelle prestazioni potrebbe anche lasciare alla prima offerta condiserata congrua per lui.

I bianconeri, però, avrebbero già individuato il suo sostituto: Noussair Mazraoui, esterno marocchino in forza al Bayern Monaco e già trattato in passato proprio prima dell’acquisto dell’ex Lille. In estate l’ex Ajax potrebbe davvero lasciare i tedeschi e a Torino ci stanno pensando.

