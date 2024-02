Allegri Giuntoli, domenica di lavoro per i due responsabili dell’area tecnica bianconera: individuato così il problema alla crisi

Domenica di lavoro in casa Juve. La crisi di risultati recente non consente ad Allegri e Giuntoli di prendersi un attimo di riposo, con i due che si sono sentiti costantemente nella giornata di ieri, arrivando alla conclusione che quello del gruppo sia stato un problema di tipo mentale, con un calo nelle motivazioni improvviso.

Come scrive Tuttosport, poi, i due hanno anche trovato la soluzione per tentare di uscire da questo periodo no, con un confronto diretto tra tecnico e giocatori in cui i toni non potranno più essere quelli pacati usati fin qui. Basterà a risollevare il morale? Quello che è certo è che le inseguitrici, ora, sono attaccate alle calcagna e senza una sveglia si rischia davvero grosso.

