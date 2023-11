Calciomercato Juve, Xavi a sorpresa: bocciato quel bianconero come rinforzo per il Barcellona. Il tecnico non lo vuole

In Spagna si parla di un interesse del Barcellona nei confronti di Adrien Rabiot, sia per gennaio sia eventualmente per giugno a parametro zero.

Tuttavia, secondo Elnacional.cat, Xavi non sarebbe particolarmente allettato dall’idea di ingaggiare il francese della Juventus e ne avrebbe già bocciato il profilo.

