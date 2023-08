Calciomercato Juventus: fissate le visite mediche. Lascia i bianconeri, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riferito da Sky, Enzo Barrenechea è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Frosinone. Oltre a Michele Cerofolini, anche il centrocampista argentino si sottoporrà domani alle visite mediche con il nuovo club.

Operazione in uscita completata, dunque, per il calciomercato Juventus, con il classe 2001 che giocherà in prestito lontano da Torino per una stagione.

