Kaio Jorge Juve: ci ripensa una squadra italiana, lui ha già dato una risposta. ULTIME notizie sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riferito da L’Unione sarda, il Cagliari potrebbe valutare l’ipotesi Kaio Jorge. Il brasiliano si sta riprendendo da un grave infortunio che lo ha tenuto fermo per 532 giorni e ha dimostrato progressi nell’ultimo test giocato con la Juve, segnando una tripletta nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen.

L’attaccante ha aperto alla possibilità di lasciare Torino in prestito e il Cagliari sarebbe una soluzione gradita per lui. L’ex Santos era già stato vicinissimo a vestire la maglia rossoblù, prima dell’infortunio, durante il mercato di gennaio nel 2022, in un’operazione che avrebbe potuto portare in bianconero Nahitan Nandez.

The post Kaio Jorge Juve: ci ripensa una squadra italiana, lui ha già dato una risposta. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG