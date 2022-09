Calciomercato Juventus: i bianconeri guardano al futuro e avrebbero già individuato il successore di Di Maria

Per Angel Di Maria quella in corso potrebbe essere l’unica stagione in Serie A e, per questo motivo, la Juventus starebbe già pensando a come sostituirlo.

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’ultima idea dei bianconeri porterebbe all’acquisto di Angel Correa dell’Atletico Madrid. Il fantasista classe ’95 è valutato sui 20 milioni di euro e, sulle sue tracce, sarebbe forte anche l’Inter.

L’articolo Calciomercato Juventus, in Spagna sicuri: già individuato il sostituto di Di Maria proviene da Calcio News 24.

