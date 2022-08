Calciomercato Juventus: Pellegrini potrebbe lasciare i bianconeri. Il terzino piace al Fulham e a due club di Serie A

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Luca Pellegrini con la maglia della Juventus. Il terzino potrebbe dire addio ai bianconeri in questa sessione di mercato di fronte ad un’offerta soddisfacente per sé e per la società.

Come riportato da Tuttosport, il terzino avrebbe rifiutato il Fulham preferendo rimanere in Italia. La Sampdoria ha mostrato interesse, ma l’opportunità migliore potrebbe essere rappresentata dall’Atalanta.

