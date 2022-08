Il laterale mancino nerazzurro non vede l’ora di esordire in campionato; questa sarà una stagione molto importante per lui.

L’Inter ieri ha battuto 11-0 il Sant’Angelo Lodigiano nell’ultimo allenamento congiunto prima dell’inizio ufficiale della stagione che avverrà sabato sera a Lecce. Robin Gosens al termine della seduta di ieri ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, ecco quanto dichiarato ad InterTv.

Simone Inzaghi

“Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l’ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. Ora mi sento molto meglio, anche stasera abbiamo messo minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato con tantissima voglia di fare bene“. L’ex Atalanta ha accusato un affaticamento muscolare qualche settimana fa ma questo problema è stato superato con successo per la prima di campionato resta però in ballottaggio con Dimarco e Darmian.

