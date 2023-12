La Juventus continua a lavorare in materia di calciomercato, i bianconeri sono in pressing per Tiago Djaló, il punto sul centrale portoghese

Continuano a tenere banco in casa Juventus le discussioni circa l’inserimento di un nuovo possibile difensore da regalare all’arsenale nelle mani di Massimiliano Allegri. A tal proposito, come riportato questa sera da Sky Sport, i bianconeri sarebbero ancora in pressing su Tiago Djaló.

Parliamo naturalmente del centrale portoghese del Lille. La Vecchia Signora, si legge, preferirebbe acquistarlo subito già nel calciomercato di gennaio. Questo, in modo da poterlo poi mandare a giocare negli ultimi mesi della stagione in corso. Attenzione alla possibile concorrenza dell’Inter e dell’Atletico Madrid. I nerazzurri sono stati infatti i primi a muoversi per lui ed anche gli spagnoli sono ora alla fienstra.

