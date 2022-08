Calciomercato Juventus: i bianconeri sono arrivati al rush finale della trattativa per portare a Torino Depay

Settimana decisiva per il possibile approdo di Memphis Depay alla Juventus.

Come riferito da Fabrizio Romano via Twitter, l’attaccante olandese ha trovato già due giorni fa l’accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto. L’addio ai blaugrana sarà ratificato solo quando la Juve accontenterà le richieste fatte dal giocatore. La decisione sarà presa entro questa settimana.

L’articolo Calciomercato Juventus, rush finale per Depay: ecco cosa manca proviene da Calcio News 24.

