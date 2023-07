La Gazzetta dello sport propone un focus sull’Inter e sulla formula giusta da proporre al Sassuolo per il cartellino di Davide Frattesi

Sono giorni roventi in casa del Sassuolo, su cui piovono le offerte per il gioiellino Davide Frattesi.

Il giocatore ha da sempre esplicitato il suo desiderio di approdare all‘Inter, ma senza la cessione di Brozovic i nerazzurri avevano le mani legate.

Ora, spiega Gazzetta, la strada percorribile per arrivare a lui è solo una:

INTER E FRATTESI, LA STRATEGIA– Il club nerazzurro, complici i tanti soldi arrivati dalla Champions, quest’anno non ha avuto la necessità di cedere entro il 30 giugno, ma adesso per acquistare un calciatore a titolo definitivo in Italia dovrà comunque presentare delle fidejussioni a garanzia dell’operazione. Ecco perché la strada per l’a.d. Marotta, il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin è in salita.

COSA FARE

La soluzione è quella di lavorare su un prestito con diritto di riscatto (abbinato a un gentlemen agreement tra club), inserendo una contropartita tecnica. Su quest’ultima nessun dubbio: si tratta dell’attaccante Mulattieri, 12 gol nell’ultimo campionato di B con il Frosinone. In viale della Liberazione lo valutano 8-9 milioni che vorrebbero contabilizzare subito, nel bilancio 2023-24 con una cessione a titolo definitivo, mentre per Frattesi pagherebbero solo il prestito.

PRIORITA’- A queste condizioni la cifra complessiva dell’operazione sarà chiaramente più alta. Intorno ai 40, magari da raggiungere attraverso bonus. In più l’Inter ha come priorità quella di tenersi Lukaku e sul belga investirà i soldi che arriveranno da Brozovic per cercare di far breccia nel muro eretto dal Chelsea. Frattesi piace (e parecchio), ma Big Rom a Inzaghi serve come l’aria.

L’articolo Calciomercato: la formula dell’Inter per arrivare a Frattesi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG