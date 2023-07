L’Inter ha accettato l’offerta al ribasso di 18 milioni per Marcelo Brozovic: perchè per i nerazzurri era così importante cederlo?

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla cessione di Brozovic da parte dell’Inter.

I nerazzurri hanno infatti accettato l’offerta al ribasso di 18 milioni da parte dell’Al Nassr per il centrocampista croato, che ha fatto storcere molti nasi, tra cui quello del diretto interessato.

Ma perchè era così importante cederlo?

INTER E BROZOVIC- Liberarsi di Brozo, con cui i rapporti erano da tempo freddini se non gelidi, e del suo stipendio da quasi 7mln l’anno, era prioritario in base al nuovo Financial Fair Play e al regime di autofinanziamento del club. E ciò anche a costo di incassare qualcosina meno: questi milioni in meno, però, non aiutano a lanciare un assalto immediato a Davide Frattesi. Il tesoretto si potrà raggiungere con la cessione di Onana: ciò non toglie che l’Inter si guarderà intorno per valutare priorità e strategie visto che il rischio di vedere il prezzo di Frattesi salire, è reale.

