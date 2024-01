Calciomercato: le “trattative che scottano” per La Gazzetta dello Sport: da Saponara A Kumbulla verso il Sassuolo

Ultime ore del calciomercato di gennaio e proseguono le “trattative che scottano” de La Gazzetta dello Sport. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

BARTESAGHI AL FROSINONE – «Sono ore decisive per il passaggio in prestito di Davide Bartesaghi dal Milan al Frosinone: negli ultimi giorni la trattativa si è raffreddata ma non sono da escludere svolte nel rush finale».

LAGERBIELKE AL LECCE – «Stallo nella trattativa per l’acquisto di Gustav Lagerbielke dal Celtic. Gli scozzesi ha deciso di congelare l’affare, ormai giunto allo scambio dei documenti, dopo l’infortunio del centrale Carter-Vickers».

ILENIC AL VERONA – «Ceduti prima Terracciano al Milan e poi anche Faraoni alla Fiorentina, il Verona cerca difensori ed è in trattativa con il New York City FC per il trasferimento del laterale sloveno classe 2004 Mitja Ilenic».

PIZARRO ALL’UDINESE – «Dopo avere mandato in prestito diversi giovani, l’Udinese prima dello stop al mercato annuncerà Damian Pizarro, attaccante classe 2005 del Colo Colo, reduce dall’impegno nel Sudamericano U20 col Cile».

KUMBULLA AL SASSUOLO – «Il Sassuolo va a caccia di un difensore e il profilo giusto potrebbe essere quello di Marash Kumbulla, in uscita dalla Roma (zero presenze per lui in questa stagione) dove era arrivato nell’estate 2020»

MACHIN ALL’AL-SADD – «Trattativa ferma nella giornata di ieri, ma può essere una pausa di

riflessione. Machin piace nel mondo arabo, tra cui ai qatarioti dell’Al-Sadd dopo la buonissima Coppa d’Africa disputata».

SAPONARA ALL’ANKARAGUCU – «Un altro giocatore in uscita dal Verona. Riccardo Saponara infatti passa ai turchi dell’Ankaragücü. Il fantasista aveva trovato poco spazio in gialloblù, con appena 12 presenze per 336’ in campo».

YEBOAH ALLO STANDARD LIEGI – «Kelvin Yeboah torna al Genoa dopo il prestito al Montpellier e i rossoblù gireranno l’attaccante allo Standard Liegi, squadra

appartenente alla galassia 777 Partners».

