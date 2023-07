Calciomercato, Lazio cerca il vice Immobile: si pensa a un ex Milan. Lotito pesca nel Lipsia e guarda a un ex attaccante rossonero

La Lazio cerca un vice Immobile e potrebbe aver trovato il profilo giusto in un ex calciatore che ha indossata la maglia rossonera.

Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, nelle ultime ore i biancocelesti avrebbero avviato i contatti con il Lipsia per André Silva, centravanti portoghese ex Milan.

