Calciomercato Lazio, i biancocelesti stanno trattando con il PAOK Salonicco per l’uscita di Marcos Antonio: si va verso il prestito

Marcos Antonio resta un nome in uscita nel calciomercato della Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il club biancoceleste ha iniziato una trattativa con il PAOK Salonicco per la cessione del calciatore.

Si tratta sulla base di un prestito: resta da capire se secco o con diritto di riscatto. Novità sono attese nelle prossime ore.

