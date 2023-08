Il noto giornalista Fabrizio Biasin, ha commentato così la trattativa sfumata dall’Inter nei confronti del centrocampista Samardzic

Attraverso Twitter, Fabrizio Biasin si è espresso così in merito alla questione Inter–Samardzic.

LE PAROLE – «L’Inter ha il diritto di rinunciare a un giocatore che ha cambiato le carte in tavola. L’Inter ha il dovere di utilizzare il grano non speso per completare una rosa fin qui incompleta. Per il resto… doveroso mea culpa: mai dare per fatto un affare non fatto».

L'articolo Biasin: «Samardzic? Giusto rinunciare a patto che l'Inter…» proviene da Inter News 24.

