L’Union Berlino è molto attivo sul mercato: dopo l’arrivo di Gosens dall’Inter, i berlinesi lavorano sul colpo Kevin Volland.

L’attaccante tedesco, secondo quanto riportato da L’Equipe, ha ancora un anno di contratto con il Monaco e i tedeschi pagheranno ai monegaschi 5.5 milioni per l’attaccante, che domani dovrebbe essere in Germania per le visite mediche.

