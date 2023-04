Calciomercato Lazio, a Igli Tare piace Sallai del Friburgo, ma Lotito ha dei dubbi: l’ungherese del Friburgo non un centravanti

Il calciomercato Lazio è sempre acceso sulla ricerca del futuro vice Immobile. Come riferito dal Corriere dello Sport, Tare avrebbe individuato in Sallai del Friburgo il profilo ideale da acquistare in estate.

Tuttavia Lotito nutre dei dubbi: il ragazzo gioca esterno mentre a Sarri servirebbe un centravanti puro. L’ultima parola spetterà al patron.

