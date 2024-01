Calciomercato Lecce, nel mirino il centrocampista Bartosz Slisz talento classe 1999 di proprietà del Legia Varsavia. La situazione

Come riportato da TMW, il Lecce non si vuole fermare in questa sessione di calciomercato: individuando il classe 99 Bartosz Slisz come rinforzo per il centrocampo pugliese.

Tuttavia i polacchi del Legia Varsavia valutano il cartellino giocatore tra i 2.5 e i 3 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

