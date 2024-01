Calciomercato Lecce, Corvino prepara due colpi importanti: dentro De Wit e (forse) Pierret. Ecco la situazione

Il Lecce si sta dando fare in questa sessione di calciomercato, soprattutto visto il pressing da parte di Corvino per portare due calciatori alla corte pugliese: due colpi importanti per la rincorsa verso la salvezza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dentro ci sono il trequartista offensivo dell’AZ Alkmaar Dani De Wit; il secondo è il mediano francese Pierret (Rouen Merropole). Ora non resta che aspettare l’ufficialità.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG