Calciomercato Lecce, Ramadani ha detto sì alla destinazione giallorossa: ecco cosa serve ora per chiudere

Come scrive Gianluca Di Marzio, Ylber Ramadani ha detto sì alla corte del Lecce e sta ora spingendo per trasferirsi in Italia.

Manca però ancora l’accordo con l’Aberdeen, proprietario del cartellino: i giallorossi cercheranno di far valere l’intesa con il classe 1996.

