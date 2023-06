Il Leicester City ha annunciato che Enzo Maresca sarà il nuovo tecnico delle Foxes: per lui un contratto fino al 2026

Il Leicester City ha annunciato l’arrivo di Enzo Maresco. Il tecnico italiano, dopo la stagione passata al Manchester City come collaboratore tecnico di Guardiola, ha deciso di accettare l’offerta delle Foxes, firmando fino al 2026. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club.

Sono molto emozionato per essermi unito a questo Club e perché abbiamo una grande stagione davanti a noi. All’inizio l’obiettivo è giocare nel miglior modo possibile. Da lì possiamo costruire, giorno per giorno, la nostra idea e la nostra filosofia, e la cosa più importante è cercare di vincere le partite. Prima di tutto, daremo il 100 per cento, assolutamente, perché il Club se lo merita. È nostro compito, nostro dovere farlo. Poi, come ho detto, giorno dopo giorno, passo dopo passo, miglioreremo assolutamente

